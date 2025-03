Burgenländer sind die Krapfen-Kaiser in Österreich

Egal ob klassisch mit Marillenmarmelade oder mit Cremefüllung & Schokoglasur – ein Faschingskrapfen geht immer, oder? Auch hierzulande herrscht dieser Tage in den Backstuben wieder Hochbetrieb. Der Faschingskrapfen ist nämlich nicht nur für Naschkatzen ein kulinarisches Muss in der närrischen Zeit, sondern auch ein Stück Tradition. Die Burgenländer sind ganz besondere Krapfen-Kaiser in Österreich.