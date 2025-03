Skicrosser Lussnig mischt jetzt im WM-Rennen mit

Am Freitag raste der Vorarlberger Skicrosser Nicolas Lussnig im georgischen Gudauri auf Rang 14 – sein bislang bestes Weltcupergebnis. Im zweiten Rennen am Samstag schaffte er es erneut in die Top-16 und war damit bester Österreicher. Dank seiner jüngsten Ergebnisse, darf der 23-Jährige nun sogar von einem Ticket für die Weltmeisterschaft in St. Moritz Ende März träumen.