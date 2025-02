Schüler im unermüdlichen Einsatz für „Zebrakinder“

Ella hat eine seltene Erkrankung, sie ist ein sogenanntes „Zebrakind“. Bereits am Tag der seltenen Erkrankungen vor sieben Jahren – am 28.2.2018 – setzte die HAK Innsbruck ein Zeichen für Ella, indem sie Hunderte Papierflieger mit ihrem Porträt vom Turm der HAK segeln ließen. Seitdem ist viel passiert – bis hin zur klassen- und jahrgangsübergreifenden Patenschaft für die KAT6A (so die offizielle Bezeichnung der seltenen Gen-Krankheit) Foundation.