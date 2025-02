Im Juli wird Feldkirch zu Österreichs Radmetropole

Radverrücktes Ländle

Die Tour of Austria wird in diesem Jahr Steyr in Oberösterreich und Feldkirch in Vorarlberg verbinden. Der Grand Depart geht am 9. Juli 2025 in Steyr über die Bühne und nach fünf Etappen wir der Gesamtsieger der 74. Tour of Austria in Feldkirch feststehen. Feldkirch ist heuer zum ersten Mal Finalort und ist nach 1968, 1973 und 2018 zum vierten Mal im Etappenplan. „Vorarlberg ist absolut „Radverrückt“, wie wir vor zwei Jahren beim Start in Dornbirn beim Sieg von Pascal Ackermann vor tausenden Zuschauern erlebt haben. Auch beim letzten Gastspiel in Feldkirch 2018 gewann mit Mailand-San Remo-Sieger Matej Mohoric ein klingender Name“, freut sich Thomas Kofler vom Team Vorarlberg, der maßgeblich für die Umsetzung der Vorarlberg-Etappe verantwortlich ist.