„Bundesland Salzburg wird gut vertreten sein“

Andererseits gilt das aber auch für die Stadt Salzburg, in der das Peloton zuletzt im Jahr 2017 gastierte. Schon im Mai drückte SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger im Interview mit der „Krone“ sein großes Interesse an einer Etappe auf den Gaisberg aus. Ein Vorhaben, das auch für die Veranstalter einen großen Reiz hat, die unbedingt wieder an den Schauplatz der Weltmeisterschaften 2006 zurückkehren wollen.