Austro-Rapper RAF Camora macht bald auch Kosmetik

Spätestens nach seinem Falco-Remake von „Out Of The Dark“ kann man sagen, dass sich RAF Camora wirklich an alles herantraut. Mit seinen über 40 Gold- und Platinauszeichnungen gehört er zu den erfolgreichsten Künstlern in der Rapszene, aber auch als Geschäftsmann kann sich der „Ohne mein Team“-Interpret in Österreich und Deutschland sehen lassen. Neben seiner Modelinie Cørbo, der Getränkemarke Karneval-Vodka und seinen Tattoo- und Barbershops erweitert der Rapper nun sein Portfolio um eine eigene Pflegeserie.