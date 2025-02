Effizienter und sparsamer Bauen mit „Gebäudetyp E“

Hoher Lärmschutz, eine besonders gute Dämmung, wenig Schwingungen bei Holzböden – all diese Eigenschaften sind zwar wünschenswert, doch wenn die entsprechenden Normen zu streng gestaltet sind, dann treibt das auch die Baukosten in die Höhe. Gerade in Zeiten einer schwächelnden Wirtschaft schlägt sich das negativ auf die Leistbarkeit beim Thema Wohnen nieder.