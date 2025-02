Jeder kann nun eifrig mitmachen & mitforschen

So wie etwa beim Projekt „Young Citizen Scientists against Disinformation“ an der Universität für Weiterbildung in Krems. Hier werden Jugendliche selbst zu Forschern: Dadurch zeigt sich, „was Desinformation für sie bedeutet und auch, was das für Informationen sind, mit denen sie täglich konfrontiert sind“, betont Bettina Pospisil im Hinblick auf Fake News.