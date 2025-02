Falsche Polizisten: Neue Geschichte, alte Masche

Die Masche per se ist nicht neu, nur die Geschichte den jüngsten Ereignissen angepasst. Die zahlreichen Bankomatsprengungen in Wien bzw. vor allem Ostösterreich nahmen Betrüger nun als Untermauerung der Geschichte vom bedrohten Vermögen einer 81-jährigen Pensionistin. Per Telefon versetzte ein Betrüger die Frau in Angst, dass ihr Geld bei der Bank nicht mehr sicher sei.