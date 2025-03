Forcher spricht über den Tod ihrer besten Freundin

„Krone“: Ihr Buch „Für immer an meiner Seite“, worum geht es in diesem Buch und ganz wichtig, wann erscheint es?

Ronja Forcher: Es erscheint jetzt am 3. März, also am Montag. Und darin erzähle ich zum ersten Mal die wahrscheinlich persönlichste Geschichte, die ich jemals mit der Öffentlichkeit geteilt habe – die wichtigste Freundschaft in meinem Leben, die Freundschaft zu Sarah. Sie war meine beste Freundin und hatte einen extrem seltenen Gendefekt und ist dadurch sehr früh verstorben. Sie starb, als ich zwölf, fast dreizehn Jahre alt war.

Ich erzähle in diesem Buch diese Erinnerungen und erkläre, warum und wie ich zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin und es gibt ganz persönliche Einblicke in unsere Kindheit, aber auch die Zeit, in der ich mich von ihr verabschieden musste. Zudem beschreibe ich den langen und schwierigen Weg durch Trauer und Verlust zurück zu mir selbst.