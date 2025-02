Weitere Finanzspritze für Igler Bob- und Rodelbahn

Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH (OSVI), Sanierung Bob- und Rodelbahn Innsbruck-Igls, Erhöhung Finanzierungsbeitrag – so heißt der Tagesordnungspunkt, der Mittwoch im Stadtsenat und am Donnerstag im Innsbrucker Gemeinderat auf der Tagesordnung steht und der einiges an Brisanz beinhaltet.