Spatenstich für Bob-Bahn um 27,4 Millionen Euro

Ein baldiges Dacapo wird es indes nicht geben. Zuletzt machte man sich zwar Hoffnungen auf Bewerbe in Igls im Rahmen der Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina. Als Ersatz-Austragungsort ist Innsbruck aber mittlerweile aus dem Rennen. Denn es erging ein Auftrag für den Bau einer Bob-, Skeleton- und Rodelbahn in Cortina. Mit diesem Beschluss ist die Aussicht auf eine Austragung der Wettkämpfe in Innsbruck-Igls wohl endgültig vom Tisch.