Erstmals Frau als Direktorin des ÖVP-Bauernbundes

„Steirerin mit Herzblut“

Die gewichtigste Funktion im Bauernbund ist jene des Präsidenten, Georg Strasser. Der zeigte sich am Dienstag erfreut über die Personalie: „Corinna Scharzenberger ist eine Steirerin mit Herzblut und einem hohen Maß an politischem, aber auch rechtlichem Know-How. Beides hat sie in der Vergangenheit schon oft eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Für ihren Start als Direktorin des Österreichischen Bauernbundes wünsche ich ihr alles Gute und viel Schaffenskraft.“