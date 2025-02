Wahl ohne Überraschungen: Bauernbund bleibt stark

Die Wahlbeteiligung war am Sonntag auf einem Tiefststand. Nur 34,8 Prozent der 35.456 Bauern machten ihr Kreuzerl. Woran liegt das? Greift die allgemeine Enttäuschung um sich, weil am politischen Parkett Anliegen der Wähler zu sehr im Hintergrund sind und Macht und Kalkül alles beherrschen. Zu tun gibt es in der Landwirtschaft für Interessensvertreter genug: Die Bürokratie baut sich auf. Kleinere Betriebe kämpfen damit, überhaupt von ihrer Arbeit leben zu können. Eine gute Zukunft liegt nach dem Ergebnis weiter in der Hand von Rupert Quehenberger.