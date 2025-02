Femizid: „Hab sie durch ganze Wohnung gedroschen“

Unbegründete Eifersucht

„Mir ging es psychisch sehr schlecht. Mich haben Verlustängste geplagt. Sie war nicht besonders treu in den letzten Beziehungen. Ihr haben immer wieder Männer geschrieben“, so der 40-Jährige. „Waren Sie sehr eifersüchtig?“, fragt Richter Stefan Apostol – „Ja, kann man so sagen.“ Betrogen hätte sie ihn jedoch nie, muss der Wiener zugeben. Im Gegenteil: Sie hätte ihm immer wieder versichert, nur ihn zu lieben.