„Krone“ testet: So hart ist der Job als Fluglotse

Vor dem großen Recruiting-Day am 1. März von 10 bis 17 Uhr (3., Schnirchgasse 17), an dem sich Interessierte ein Bild von diesem Beruf machen können, versuchte sich „Krone“-Redakteurin Viktoria Graf am Simulator als Tower-Lotsin, an dem auch die Trainees im Zuge des Basistrainings ihr Handwerk erlernen.