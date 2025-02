Heftiger Abflug bringt ÖSV-Hoffnung um WM-Start

In der vorigen Saison legte Moritz Zudrell einen kometenhaften Aufstieg hin. Nunr zwei Wochen nach seinem Weltcup-Debüt in Wengen schnappte sich der junge Vorarlberger bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Frankreich Silber im Slalom und Bronze in der Team-Kombi. Und auch in dieser Saison wollte der 19-Jährige bei den Nachwuchstitelkämpfen zuschlagen – doch daraus wird (vorerst) nichts...