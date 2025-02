Neue Signa-Forderung an Gusenbauer und Riess-Hahn

Signa Development laut Bericht bereits 2022 pleite

Wie nun aus dem aktuellen Bericht an das Handelsgericht Wien zur Signa Development Selection hervorgeht, wurden „im Laufe des Dezember vier Anfechtungsklagen eingebracht“, zitierten die „Salzburger Nachrichten“. In den restlichen Fällen seien Klagen in Ausarbeitung oder außergerichtliche Verhandlungen aufgenommen worden. Auch bei der Signa Development lautet der Vorwurf, es sei bereits im Frühjahr 2022 erkennbar gewesen, dass die Gruppe zahlungsunfähig war, aber nichts unternommen worden. In allen Fällen wurden außergerichtliche Verhandlungen aufgenommen.