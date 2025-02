Colin Hadler: Mit 23 Jahren schon ein alter Hase

Im zarten Alter von 15 Jahren hat der Grazer Colin Hadler seinen ersten Roman geschrieben. „Ich wollte Schauspieler werden, aber die Texte, die ich da zu spielen hatte, waren mir oft zu langweilig. Also habe ich aus Langweile selber begonnen, Geschichten zu erfinden“, erinnert er sich im Gespräch mit der „Krone“ an seine Anfänge. Nun erscheint mit „Seven Ways to Tell a Lie“ sein mittlerweile fünfter Roman. Hadler ist zwar erst 23 Jahre jung, aber als Autor mittlerweile ein alter Hase: „Das ist schon eine lustige Diskrepanz. Aber es kommt beim Schreiben ja nicht aufs Alter an, sondern auf die Erfahrung und auf den Mut, etwas Neues zu probieren.“