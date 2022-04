Düstere Geheimnisse führen zu mysteriösen Orten

Der Überraschungserfolg eines Spätberufenen

Anders als bei Colin Hadler wies bei Bernhard Hofer im Alter von 20 Jahren noch nichts auf eine Karriere als Autor hin. Geboren 1970 in Mürzzuschlag und aufgewachsen in Spital am Semmering, machte er sich als Business-Experte einen Namen, ehe er 2014 seinen ersten Roman veröffentlichte. „Ich wollte die Poesie, das Magische wieder in die Welt bringen - vor allem in unserem digitalen Zeitalter“, blickt er auf seine literarischen Anfänge zurück.