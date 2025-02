Insel der Unseligen

Es war einmal, als der Papst Österreich als „Insel der Seligen“ bezeichnete. Damit meinte er eine Oase des Friedens und der Stabilität. Die Aussage stammt von Paul VI., als ihn Bruno Kreisky in seinem ersten Amtsjahr 1971 besuchte. 54 Jahre später kann davon keine Rede mehr sein. Am 2. November 2020 wurde die Wiener Innenstadt zum Schauplatz eines Anschlags. Am 15. Februar 2025 verübte ein Terrorist im friedlichen Villach ein schreckliches Attentat. Beide Male wurden wahllos Menschen getötet, um islamistischen Terror zu verbreiten.