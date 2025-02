Rangnick poltert: „Hat nichts mit Realität zu tun“

Rangnick will „best man or woman“ an ÖFB-Spitze

Derzeit wird im ÖFB an einer Strukturreform gebastelt, die unter anderem vorsieht, dass der Präsident künftig Aufsichtsratsvorsitzender heißt und Kompetenzen abgibt. Dafür soll der oder die noch zu bestellende CEO mit großem Einfluss ausgestattet werden. Zu diesen geplanten Änderungen sagte Rangnick: „Ich kann mir das gar nicht merken, es interessiert mich auch gar nicht. Ich bin kein Freund von Organigrammen. Es geht um die handelnden Persönlichkeiten.“ Er wünsche sich „best man or woman for the job. Wir brauchen jemanden, der richtige Führungsqualitäten hat.“