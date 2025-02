Real Madrid gegen Girona – ab 16.15 Uhr LIVE

Kylian Mbappé hat Real Madrid am Mittwoch mit einem Triplepack ins Achtelfinale der Champions League geführt. Doch in der Liga lief es für die „Königlichen“ zuletzt gar nicht nach Wunsch. Drei Spiele in Serie konnte die Truppe von David Alaba nicht gewinnen, womit Real auch die Tabellenführung an Barcelona abgeben musste.