Lange Staus auf den OP-Wartelisten im Burgenland

Leute werden immer älter und Zahl der Operationen steigt

Mit Wartezeiten von über einem Jahr, muss man im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt rechnen, wenn man ein neues Knie- oder Hüftgelenk braucht. Die Gründe dafür sind vielfältig, heißt es vom Krankenhaus-Betreiber. Unter anderem sei das auf die demografische Altersstruktur zurückzuführen. Hier merke man eine steigende Anzahl an Eingriffen bei Schenkelhalsfrakturen. Diese müssen zeitnah versorgt werden, und das reduziert zwangsläufig die Kapazität für geplante Eingriffe. Auch Unfälle und Verletzungen nach Freizeitunfällen in der Region Neusiedler See merkt man im Krankenhaus Eisenstadt.