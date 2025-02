Messer-Täter (16) stach wohl willkürlich zu

Die Uhr zeigte 08.30 Uhr an, als der Schrecken über eine Shoppingmall in der tschechischen Stadt Hradec Kralove (Königgrätz) hereinbrach. Tatort war das Geschäft einer Action-Kette in der Straße Akademika Bedrny. Nach Polizeiangaben war der noch nicht einmal volljährige Täter mit einem Messer mit 20 Zentimeter langer Klinge bewaffnet, das er in eine Frau im Laden und eine andere im Hinterhof rammte.