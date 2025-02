Unbekannter wollte Mädchen in Lieferwagen locken

Ein achtjähriges Mädchen wurde laut Polizei von dem Unbekannten auf einer Bushaltestelle in Ebenthal angesprochen. „Der Mann wollte die Schülerin in sein Auto locken“, heißt es. Im Wagen würden sich Lutscher und Haustiere befinden. Das Mädchen ließ sich jedoch nicht darauf ein, lief weg und näherte und vertraute sich einer Frau, die sich auf einem Friedhof befand, an.