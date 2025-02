Einflussreicher US-Strippenzieher tritt zurück

McConnell, der am Donnerstag seinen 83. Geburtstag feierte, gab seine Entscheidung in einer Rede im US-Senat bekannt. Zuvor informierte er die Nachrichtenagentur AP darüber. „Sieben Mal haben mich meine Landsleute in Kentucky in den Senat gewählt“, sagte McConnell. „Jeden einzelnen Tag war ich geehrt von dem Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben. Doch ich werde mich nicht ein weiteres Mal um dieses Amt bewerben. Meine aktuelle Amtszeit wird meine letzte sein.“