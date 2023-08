US-Senator erneut in völlige Starre verfallen

Gehirnerschütterung nach Sturz

In einer später veröffentlichten Stellungnahme hieß es, McConnell sei „für einen Moment benommen“ gewesen. Als „Vorsichtsmaßnahme“ werde er vor der nächsten Veranstaltung einen Arzt konsultieren. Im März war McConnell während eines privaten Abendessens in einem Hotel in Washington gestürzt. Er zog sich eine Gehirnerschütterung zu und wurde deshalb in einem Krankenhaus behandelt.