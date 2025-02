Runder Tisch zur Ukraine: „Könnten mehr machen“

Cornelius Granig, Präsident der Ukraine-Hilfe Östereich schlägt vor, eine eigene Stelle für den ukrainischen Wiederaufbau in Österreich einzurichten, da die derzeitige Sondergesandte im Außenministerium nicht ausreichend sei: „Man könnte hier Hilfsmaßnahmen einerseits koordinieren für die Ukrainer, die hier sind in Österreich und die, die in der Wirtschaft tätig werden, massiv auch unterstützen, sodass sie mitarbeiten an zukünftigen Projekten, wo die österreichische Wirtschaft in der Ukraine tätig wird.“