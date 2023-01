Schneechaos: Toyota stoppt in 14 Werken Produktion

Eine ungewöhnliche Kaltwetterfront und extreme Tiefdruckgebiete haben am Dienstag zu einem heftigen Wintereinbruch in großen Teilen von Japan geführt. Schneefall und starke Winde brachten teilweise den Verkehr zum Erliegen und erzwangen Hunderte Flugausfälle. Der Autohersteller Toyota setzte am Mittwoch die zweite Schicht an allen 14 Standorten in Land aus.