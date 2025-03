„Manchmal habe ich vor mir selbst Angst“

Wie denkst du heute auf deine Zeit im Bürojob und während deiner Kochausbildung zurück?

Das waren andere Zeiten, das muss man schon sagen, in den 90er Jahren in Süddeutschland, beide Eltern Landwirte. Ich bin damals zum Berufsberater gegangen, ich sollte was „G‘scheides“ lernen und da kam relativ schnell „Koch“ raus und das gefiel mir ganz gut, das habe ich dann auch gemacht – heute kann ich mich deshalb mindestens ordentlich versorgen *lacht*. In meinem Job nachher in Stuttgart in der Event-Branche habe ich gut verdient, ich hätte da gut bis zur Pension bleiben können. Aber während ich mich bei meiner Kunst gerne mit der Aufarbeitung von vergangenem beschäftige, schaue ich sonst im Leben eigentlich nicht wirklich zurück. Ich kann es nicht mehr ändern, von dem her lass’ ich es sein, ich bereue nichts.