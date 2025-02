Kärntner Kulturstiftung präsentiert Siegerprojekte

Siegerprojekt 1: Bühne der Macht – Kulturfestival

Eines davon ist „Bühne der Macht“ von Regisseurin Cornelia Rainer und Schauspieler Matthias Mamedof. Deren partizipatorisches Festival, basierend auf Horváths „Glaube, Liebe, Hoffnung“, soll in Sankt Daniel im Gailltal mit unterschiedlichen Altersgenerationen in Experten-Workshops aus verschiedenen künstlerischen Bereichen umgesetzt werden. Für die Jury (Barbara Putz-Plecko, Bruno Strobl, Cvetka Lipuš, Julia Schuster) überzeuge „Bühne der Macht“ (in Kooperation mit Jugendlichen und Bildungseinrichtungen der Region Gailtal, in Italien und Slowenien), „durch ausgezeichnet vermitteltes Engagement mit Blick auf die Förderung junger Menschen und ihrer Zukunftsperspektiven.“