„Diese nervige Serie muss endlich ein Ende nehmen“

Das ist eine sehr harte Statistik. Diese Serie geht uns allen schon richtig auf die Nerven, muss endlich ein Ende nehmen“, meint auch Dominik Fitz. Der nach seinem Doppelpack im Derby am Samstag mit der Austria nun Vize-Meister Salzburg ins Visier nimmt, gegen die Bullen nach einer gefühlten Ewigkeit wieder einmal einen Sieg feiern will. Der letzte Erfolg ist lange her, am 27. Mai 2018 jubelten die Veilchen unter Trainer Thomas Letsch, der Anfang des Jahres in die Mozartstadt zurückkehrte, über ein 4:0. Damals musste Violett wegen des Frauenlaufs im Prater vom Happel-Stadion nach Wr. Neustadt ausweichen. Ein Spiel, das auch Fitz für immer in Erinnerung bleiben wird. Im Finish netzte der „Zehner“ mit dem Treffer zum 4:0 nämlich das erste Mal in der Bundesliga ein.