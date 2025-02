Massive Gegenwehr | Wonach es riecht

Wonach es riecht. Dieses freie Land abzusichern, die Österreicher vor der Bedrohung durch radikale Elemente zu schützen, das wird eine Hauptaufgabe der künftigen Regierung sein, egal in welcher Farbzusammensetzung. Wobei es – derzeit zumindest – sehr nach Schwarz-Rot riecht. Morgen oder möglicherweise schon heute dürften ÖVP und SPÖ bekanntgeben, dass sie die letzten Hürden ausgeräumt haben und eine Koalition bilden wollen. Danach habe man sich, so wird es geflüstert, eine 10-Tages-Frist vorgenommen, in der der Koalitionspakt fertig geschmiedet und die Regierungszusammensetzung ausverhandelt wird. Mit diesem Zeitplan würde man also über Tag 150 nach den Nationalratswahlen hinausverhandeln. Aber nach all den Überraschungen, die wir seit dem Wahltag bereits erlebt haben: Wer weiß, was uns jetzt blüht?