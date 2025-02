Bürgermeisterin empört: Meghan klaut Mallorca-Logo

Porreres hat die bessere Marmelade!

Auf Twitter-X richtete die Bürgermeisterin außerdem aus, dass man die besten Marmeladen, eines von Meghans Lifestyleprodukten, sowieso nicht bei der US-Amerikanerin bekommt, sondern in Porreres. Die Herzogin möge zum nächsten San-Roc-Fest vorbeischauen und die Aprikosenmarmelade verkosten. Sie sei herzlich eingeladen. Im Übrigen habe sie in ihrer Amtszeit schon viel erlebt. Was da jetzt passiert, wäre ihr tatsächlich nie in den Sinn gekommen.