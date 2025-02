Herzogin Meghan benennt ihre Lifestyle-Marke um!

Und dann sei Netflix ins Spiel gekommen, sowohl als ihr Partner in der neuen Show „With Love, Meghan“, als auch als ihr Partner im Geschäft. Deshalb habe sie überlegt und auf den richtigen Moment gewartet, „um einen Namen mitzuteilen, den ich mir für 2022 gesichert hatte“. Denn ihre Lifestyle-Marke laute jetzt auf den Namen As Ever.