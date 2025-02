AfD-Chefin bricht Interview mit ZDF frustriert ab

Diese Frage brachte das Faß zum Überlaufen

Als der Journalist von der Kanzlerkandidatin zudem wissen wollte, wie oft sie im letzten Jahr in Überlingen übernachtet hätte, wurde Weidel plötzlich zornig und antwortete: „Ja, das ist eine suggestive Frage, die Sie hier stellen. Beantworte ich so nicht, wenn sie so gestellt ist. Können wir jetzt weitermachen?“