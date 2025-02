Mord vor Kino: Mann (44) gesteht teilweise Schuld

Begleiterin bedroht und vergewaltigt

Während einer weiteren Drogenfahrt soll der Angeklagte seine Begleiterin mit einer Waffe bedroht haben, um den Wagen umzudrehen. Die Frau ging zur Polizei, doch es blieben „ein bisschen Zweifel“, wie der Staatsanwalt formulierte. Im Juni 2023 soll er sie auch vergewaltigt haben, indem er Drogen in ihr Getränk gemischt habe. Auch in diesem Fall zeigte sie ihn an, und daraufhin wurde sein Handy überwacht und ein Peilsender an seinem Auto angebracht.