Herzdurchschuss am Kino-Parkplatz: Prozess startet

Eine Tat, wie sie in Österreich zum Glück nicht alltäglich ist, erschütterte am 24. September 2023 unser Land. Ein 34-Jähriger wurde am Parkplatz eines Kinocenters in Wiener Neustadt (NÖ) von einem 44-jährigen türkischen Landsmann erschossen: Mit einer Walther PKK feuerte der angeklagte Hasan D., der einen türkischen Supermarkt betrieben hat, auf sein Opfer: Durchschuss des Herzens und der rechten Lunge. Fatih E., Obst- und Gemüsegroßhändler in Wien, verblutete am Tatort.