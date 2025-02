„Wir wurden im Hinspiel nicht fair behandelt“

Mit dem 7:1-Kantersieg gegen Nantes schoss sich Monaco am Wochenende für das heutige Play-off-Rückspiel in der Champions League bei Benfica Lissabon warm. „Es ist nur ein 0:1, weiter alles möglich“, machte Trainer Adi Hütter seinen Spielern nach dem verlorenen Hinspiel Mut. Monaco verlor in dieser Saison bereits zweimal zu Hause gegen Benfica: 2:3 im November in der Ligaphase und eben das 0:1 letzte Woche.