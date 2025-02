Not-OPs am offenen Herzen künftig auf der Straße

Verfahren seit 2023 bereits mehrmals angewendet

Im Jänner 2023 musste die Berufsrettung zum ersten Mal auf die neue Maßnahme zurückgreifen. Ein 60-Jähriger hatte damals in der Kienmayergasse in Penzing lautstark mit einer Schusswaffe an der Tür seines Nachbarn geklopft. Nach einem darauffolgenden Schusswechsel mit der Polizei wurde der Mann von Cobra-Beamten erschossen und verstarb letztlich trotz erfolgter Notfallbehandlung. Insgesamt seien 2023 drei Einsätze mit Clamshell-Thorakotomie gezählt worden. 2024 erfolgten Behandlungen an fünf Personen. Zwei davon überlebten ihre Verletzungen, zuletzt eine junge zweifache Mutter im August 2024 in Wien-Penzing nach lebensgefährlichen Stichverletzungen. „Und genau darum machen wir das.“