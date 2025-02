Das traut Präsident Stark den steirischen Teams zu

Eisenerz/Trofaiach Damen: „Eine sehr positive Überraschung in dieser Saison. Sie haben am Sonntag das Cup-Finale zwar verloren, aber sehr gut gespielt – trotz des Ausfalls von Top-Spielerin Julia Mitter“, ist Stark beeindruckt von der Performance. Gegen Gegner Linz wurden die letzten beiden Heimspiele in Cup und Liga gewonnen. „Sie können sicher ins Halbfinale kommen. Der Heimvorteil und die Euphorie in der Region können ein Trumpf sein.“