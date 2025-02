Raser muss zahlen, auch wenn er BMW zurückbekommt

Am Sonntag gab’s eine Premiere: Erstmals wurden in Oberösterreich an einem Tag, wie berichtet, zwei Autos von Extrem-Rasern vorläufig beschlagnahmt. Nach wie vor sorgt diese seit März des Vorjahres gültige gesetzliche Möglichkeit für viel Aufregung: Der Bericht auf krone.at wurde 150-mal kommentiert. Den meisten Nutzern sind die nun strengeren Paragrafen immer noch zu lax. „Mit vorläufiger Beschlagnahmung erreicht man gar nichts“, schreibt etwa ein Leser.