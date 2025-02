Fachkräftemangel spitzt sich trotz Krise zu

In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Mangel an Arbeitskräften in zahlreichen Branchen sogar deutlich verstärkt, zeigt eine Analyse der Agenda Austria. Hauptgrund ist, dass mit der Babyboomer-Generation auch viele ausgebildete Fachkräfte in Pension gehen, insgesamt hat die Beliebtheit von Lehrlingsausbildungen abgenommen: So gab es 1980 noch rund 200.000 Lehrlinge, zuletzt waren es nur noch etwas über 100.000. „Dazu kommt, dass es ein regionales Missverhältnis gibt“, betont Ökonom Denes Kucsera vom Thinktank Agenda Austria. So ist die Arbeitslosigkeit traditionell in Wien am höchsten, während die Nachfrage nach Arbeitskräften in Salzburg, Tirol und Oberösterreich besonders hoch ist.