120 Euro! Mourinho als blauer Portugieser

Fünf Siege in Serie, seit 15 Pflichtspielen mit Ferbace ungeschlagen, drei Punkte hinter Leader Galatasarary. Läuft vor dem direkten Duell um Platz eins am Wochenende derzeit bei José Mourinho – Flasche voll! Da passte die Präsentation seines edlen Tropfens zuletzt perfekt: „Mit Leidenschaft und Sorgfalt hergestellt, ist er ein Geschenk von einer besonderen Person an eine andere“, wirbt Mourinho. Die Flasche ist auch ein Sammlerstück für Fans – für 120 Euro kann der Wein der Serie „Douro – Red Wine“ vorbestellt werden.