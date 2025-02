Mit der „Krone“ zum ÖFB Schlager nach Serbien

Mit den Serben hat sich das ÖFB-Team seit dem Zerfall Jugoslawiens bisher fünfmal duelliert. Nach drei Niederlagen gelangen den Österreichern in den jüngsten beiden Aufeinandertreffen Erfolge. Einem 3:2 im Oktober 2017 ließ die ÖFB-Auswahl erst im Juni 2024 in einem EM Test in Wien einen 2:1- Sieg folgen. Die ÖFB-Tore erzielten Patrick Wimmer und Christoph Baumgartner. Für Serbien war der damalige Salzburg-Verteidiger Strahinja Pavlovic, der im Sommer zu AC Milan gewechselt ist, erfolgreich. „Wir wissen, was uns erwartet“, sagt ÖFB-Co- Trainer Lars Kornetka. „Es wird ein schweres Spiel gegen einen schweren Gegner. Mit viel Spannung viel Energie. Wir freuen uns auf die Duelle.“