USA: Transmann nach Horror-Martyrium ermordet

„Folge der Hasskultur“

Die LGBTQ-Organisation The New Pride Agenda aus dem Bundesstaat New York zeigte sich tief erschüttert über den Mord. „Wir wissen, dass das kein Einzelfall ist. (...) Es ist die tragische Konsequenz der zunehmenden Hasskultur in unserer Gesellschaft“, schrieb sie dazu in Online-Netzwerken.