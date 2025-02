Matschgerer und Fasnachtler locken Tausende an

Publikumsmagnet Wenner Fasnacht

Die Silhouette der Sonne sichtbar – wie schön! Um die 300 Wenner Fasnachtler schnaubten gestern in der Früh durch, denn Regen am „großen Tag“ wäre die Höchststrafe. Man hat nach einer achtjährigen Pause sich und die Fasnachtsutensilien in den vergangenen Monaten besonders herausgeputzt, den Aufputz repariert oder neu gefertigt, die rund 20 Schellen poliert, die kleinen Schellelen der Roller einzeln am Ohr abgehört und nur für die zweitägige Fasnacht gigantische Wägen gebaut.