Skifahren unbeliebt? Umfrage sorgt für Ärger

Knapp drei Millionen Skifahrer zwischen 6 und 80

Demnach gehen 39 Prozent der 14- bis 70-Jährigen skifahren. Bei den 14- bis 35-Jährigen sind es rund 50 Prozent. Andere Statistiken zählen in Österreich 2,96 Millionen Skifahrer zwischen sechs und 80 Jahren. Auch eine von Vitalpin durchgeführte Abfrage zeigt, dass die Tirol Regio Card in der aktuellen Saison um 25 Prozent mehr verkauft wurde als in der Vorsaison.