„Mit diesen Zahlen finden ÖVP und SPÖ zusammen“

Auch Freiheitliche von Allzeit-Hoch entfernt

Die FPÖ würde mit 33 Prozent ein klares Plus im Vergleich zur Nationalratswahl Ende September (28,8 Prozent) verzeichnen. „Die Freiheitlichen legen zwar zu, aber kommen nicht an ihr Allzeit-Hoch von 37 Prozent bei den Umfragen heran“, so Haselmayer. Die ÖVP unter dem neuen Parteichef Christian Stocker rutscht hingegen von 26,3 Prozent auf 19 Prozent ab. In etwa gleich bliebe die SPÖ (von 21,1 auf 22 Prozent), für Grüne (10 Prozent) und Neos (11 Prozent) gäbe es jeweils ein Plus von zwei Prozent. Was das für die aktuellen Verhandlungen bedeutet? „Angesichts dieser Zahlen, werden ÖVP und SPÖ wohl im zweiten Anlauf zusammenfinden.“